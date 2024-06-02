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Vivienne Westwoodレオパード柄ショルダーバッグ
商品番号 P27290886180
商品名

Vivienne Westwoodレオパード柄ショルダーバッグ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,537 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎です。ショルダーバッグにもクラッチバッグにも使えそうなバックです。とても気になって購入したのですがなかなか使う事も無くクローゼットに眠ってました。横約24㎝縦約16㎝マチ少し素人採寸です。未使用ですが自宅保管の為ご理解頂ける方よろしくお願い致します。#ヴィヴィアンウエストウッド#ヴィヴィアンウエストウッドレオパード#ヴィヴィアンウエストウッドショルダーバック#ヴィヴィアンウエストウッドクラッチバッグ#レオパード#ショルダーバック#クラッチバッグ
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