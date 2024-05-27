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ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M165/92A ネイビー　ビッグポロ
商品番号 H31153900982
商品名

ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M165/92A ネイビー　ビッグポロ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は紺色でビッグポニーが赤、サイズはM165/92Aです。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅35.5身幅40着丈64
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