ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M165/92A ネイビー　ビッグポロ

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は紺色でビッグポニーが赤、サイズはM165/92Aです。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅35.5身幅40着丈64
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