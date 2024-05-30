値下げしました☆MARGARTE HOWELL サイズS 七分袖

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１度着用してからホームクリーニングで保管している服です。透ける感じあり、涼し気な感じです。袖は、折り返してもボタンが内外に付いているのでカワイイです。普段Ｓsizeを着ていますが、少し小さ目な気がしましたので、出品しました!着丈:約59cm肩幅:約40cm袖幅:約42cm色...ホワイト袖丈...七分袖素材...リネン(麻)テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル