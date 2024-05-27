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《箱付》フェンディ カチューシャ レディース ブラウン　美品　可愛い
商品番号 U26014265291
商品名

《箱付》フェンディ カチューシャ レディース ブラウン　美品　可愛い
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 8,784 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます！商品は一点物になり、即購入OKの早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ！丁寧に梱包し追跡付きにて発送致します。浜松遠鉄百貨店にて購入しました。5回程使用。箱と防塵袋付きます。使用する機会がないので、お出しいたします。自宅保管品になりますので、気になさらない方でお願いいたします。喫煙者・ペットいません。よろしくお願いいたします。
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