《箱付》フェンディ カチューシャ レディース ブラウン　美品　可愛い

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商品詳細
商品をご覧頂きありがとうございます！商品は一点物になり、即購入OKの早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ！丁寧に梱包し追跡付きにて発送致します。浜松遠鉄百貨店にて購入しました。5回程使用。箱と防塵袋付きます。使用する機会がないので、お出しいたします。自宅保管品になりますので、気になさらない方でお願いいたします。喫煙者・ペットいません。よろしくお願いいたします。
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