k18wg ブラウンダイヤモンド　ペンダント　トップ　0.732ct

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数回短時間着用のみで綺麗だと思いますが神経質な方はお控えください^-^ファンシーダークブラウン ペンダントトップI1GOOD上に付いているダイヤモンドはグラデーションになっていて可愛いです♪他に大きいサイズワンピースチュニックカットソートップススカートパンツ総ゴム総レースウエストゴムストレッチゆったりサイズローズティアラストレッチワンピース大きいサイズワンピースチュニックダイアナダイヤモンドネックレス 指輪パールアクアマリンガーネットブラックダイヤモンド色々出品中