（新品）ピンクトパーズオーバル ルース 14.75ct （証明書付）

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商品詳細
カラー···ピンク古物商の資格を持つ主人が、パキスタンの宝石商から仕入れた商品です。大ぶりなので、迫力のあるリングやネックレスができると思います。ピンクトパーズの石言葉には「誠実・友情・潔白・希望」などの前向きな言葉が多く、恋愛運を上げるパワーストーンとしてとても人気がある石です。 トパーズは知性をつかさどる石で、身に着けることで想像力を豊かにし、教養を高める効果があります。最終的判断はすべて画像優先でお願いいたします。また、カットされた石はわからない程度のかけや傷がある場合がございます。お値下げ品の返品はお断りしております。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/protein199734.html
http://narcologia.ru/goods/waveform824717.html
http://narcologia.ru/goods/kindness532405.html
天然石ルース（裸石）・ピンクトパーズ（処理石）(処理石・ブラジル産)オーバル【6×4mm】ファセットカット（50個）
新品）ピンクトパーズオーバル ルース 10.6ct（証明書付） | labiela.com
新品）ピンクトパーズオーバル ルース 12.2ct （証明書付） | labiela.com
天然石ルース（裸石）・ピンクトパーズ（処理石）(処理石・ブラジル産 ...
商品詳細 インペリアルトパーズ 希少なピンク ルース 裸石 1カラット ...
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【アクセサリールース】ブラジル産インペリアルトパーズルース約1.3ct.UP オーバルシェイプ約8ｘ6ｍｍ
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