（新品）ピンクトパーズオーバル ルース 14.75ct （証明書付）



天然石ルース（裸石）・ピンクトパーズ（処理石）(処理石・ブラジル産)オーバル【6×4mm】ファセットカット（50個）



新品）ピンクトパーズオーバル ルース 10.6ct（証明書付） | labiela.com



新品）ピンクトパーズオーバル ルース 12.2ct （証明書付） | labiela.com



天然石ルース（裸石）・ピンクトパーズ（処理石）(処理石・ブラジル産 ...



商品詳細 インペリアルトパーズ 希少なピンク ルース 裸石 1カラット ...



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【アクセサリールース】ブラジル産インペリアルトパーズルース約0.83ct. オーバルシェイプ約7ｘ5ｍｍ



【アクセサリールース】ブラジル産インペリアルトパーズルース約0.83ct. オーバルシェイプ約7ｘ5ｍｍ



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【アクセサリールース】ブラジル産インペリアルトパーズルース約1.3ct.UP オーバルシェイプ約8ｘ6ｍｍ



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カラー···ピンク古物商の資格を持つ主人が、パキスタンの宝石商から仕入れた商品です。大ぶりなので、迫力のあるリングやネックレスができると思います。ピンクトパーズの石言葉には「誠実・友情・潔白・希望」などの前向きな言葉が多く、恋愛運を上げるパワーストーンとしてとても人気がある石です。 トパーズは知性をつかさどる石で、身に着けることで想像力を豊かにし、教養を高める効果があります。最終的判断はすべて画像優先でお願いいたします。また、カットされた石はわからない程度のかけや傷がある場合がございます。お値下げ品の返品はお断りしております。ご了承ください。