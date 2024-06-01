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箱あり　エルメス　プリーツカレ　スカーフ
商品番号 E30613116161
商品名

箱あり　エルメス　プリーツカレ　スカーフ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1辺約90cmの正方形ですが、プリーツによりひし形状です。縁が太めのグリーンカラーですが、余白があるのでお洋服に合わせやすいです◎箱ごと何年も自宅クローゼットにて保管しており箱はキズなどあり経年劣化しておりますが、事前コメント等がない限りは写真の箱にお入れした状態でお送りいたします。
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