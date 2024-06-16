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BOTTEGA VENETA クラッチ ショルダー
商品番号 H88404377122
商品名

BOTTEGA VENETA クラッチ ショルダー
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 32,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTEGAVENETA/ボッテガヴェネタ昨年三田プレミアムアウトレットにて23万円程で購入しました。ヨコ20タテ12マチ7ショルダーストラップは取り外し可能です。カラー　ブルー系2度ほど使用の擦れなどなく美品です。値下げ交渉などお気軽にコメント欄からお問い合わせください＾＾
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