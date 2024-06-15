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LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン トートバッグ
商品番号 A44183537634
商品名

LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン トートバッグ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます！✨即ご購入歓迎です(^^)✨状態：新品未使用希少な激安商品も！早い者勝ちです写真は実物でございます在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに。付属品：保存袋直営店にて購入した並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さいませ。スムーズな取引出来る方のみお願いします。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。閲覧ありがとうございます。◾︎購入元フランス・アウトレット直売店にて購入。お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。
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