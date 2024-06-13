新品　ブラウス　　ゆったり　トップス　レース　七分袖　ボリューム袖　透け感

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色···ホワイトサイズ…M着丈約…60センチバスト約…100センチ※平置き計測の為多少の誤差にご理解ください袖と裾のレース部は透けるようになっています胸元ワッシャー加工でたっぷりとギャザーが入りゆったりと着て頂けます着用するとAラインに広がってカワイイ形です胸元にたくさんのくるみボタンが並んでいるのもカワイイポイントですBracbup