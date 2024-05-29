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Fred Perry フレッドペリー ポロシャツ レディス
商品番号 E84620106654
商品名

Fred Perry フレッドペリー ポロシャツ レディス
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,899 円
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商品詳細

FredPerryポロシャツ2回ほど着用しましたが、別のものが欲しくなってしまい出品致します。サイズに関しましては、写真にてご確認を頂けますと幸いです。
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