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- 【新品】UNITED ARROWS 大定番 リネンシャツ
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商品詳細
最終価格です。これより値下げ予定はありません。UNITEDARROWSユナイテッドアローズ百貨店の店舗購入新品・未使用大定番商品リネン100%シャツ トップス上品なツヤがあり、キレイめに着用していただけます。輝きのあるホワイトボタンがアクセント。ブラックリネンは秋口にも活躍すると思います。サイズ…36ゆったりめ平置き実寸…肩幅41身幅52着丈66袖丈54㎝テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)定価…約16,000円
http://narcologia.ru/goods/encourage86972.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial934816.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate106848.html
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