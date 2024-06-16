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【新品】UNITED ARROWS 大定番　リネンシャツ
商品番号 R26563076685
商品名

【新品】UNITED ARROWS 大定番　リネンシャツ
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終価格です。これより値下げ予定はありません。UNITEDARROWSユナイテッドアローズ百貨店の店舗購入新品・未使用大定番商品リネン100%シャツ　トップス上品なツヤがあり、キレイめに着用していただけます。輝きのあるホワイトボタンがアクセント。ブラックリネンは秋口にも活躍すると思います。サイズ…36ゆったりめ平置き実寸…肩幅41身幅52着丈66袖丈54㎝テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)定価…約16,000円
http://narcologia.ru/goods/encourage86972.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial934816.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate106848.html

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