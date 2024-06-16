【新品】UNITED ARROWS 大定番　リネンシャツ

最終価格です。これより値下げ予定はありません。UNITEDARROWSユナイテッドアローズ百貨店の店舗購入新品・未使用大定番商品リネン100%シャツ トップス上品なツヤがあり、キレイめに着用していただけます。輝きのあるホワイトボタンがアクセント。ブラックリネンは秋口にも活躍すると思います。サイズ…36ゆったりめ平置き実寸…肩幅41身幅52着丈66袖丈54㎝テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、カジュアル色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)定価…約16,000円



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今、リネンシャツが着たい気分。 ｜ブログ｜BEAUTY & YOUTH



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