シフォンブラウス(ブルー)

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商品詳細
テイスト・シーン···韓国系ストライプ柄のカジュアル、シフォンブラウスです。色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ季節感…夏韓国製のものなので多少糸が出てます。リボンは自分で結んで調節出来ます！#ストライプ柄#シフォンブラウス#韓国製#Sサイズ
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