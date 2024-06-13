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シフォンブラウス(ブルー)
商品番号 L54732782359
商品名

シフォンブラウス(ブルー)
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

テイスト・シーン···韓国系ストライプ柄のカジュアル、シフォンブラウスです。色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ季節感…夏韓国製のものなので多少糸が出てます。リボンは自分で結んで調節出来ます！#ストライプ柄#シフォンブラウス#韓国製#Sサイズ
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