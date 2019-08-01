CHRISTIAN DADA DADAISM 白シャツ

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商品詳細
CHRISTIANDADADADAISM五部袖白シャツ袖の取り外しができるデザインです。一度のみ使用しました。発送時は畳みで送ります。着丈(前)63cm着丈(後)74cm身幅49cm肩幅50cm#白シャツ#CHRISTIANDADA#クリスチャンダダ#DADAISM#ダダイズム
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