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CHRISTIAN DADA DADAISM 白シャツ
商品番号 Q56694075989
商品名

CHRISTIAN DADA DADAISM 白シャツ
ブランド名 クリスチャンダダ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHRISTIANDADADADAISM五部袖白シャツ袖の取り外しができるデザインです。一度のみ使用しました。発送時は畳みで送ります。着丈(前)63cm着丈(後)74cm身幅49cm肩幅50cm#白シャツ#CHRISTIANDADA#クリスチャンダダ#DADAISM#ダダイズム
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