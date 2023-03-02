★HACHE/アッシュ★イタリア製！ノースリーブカットソー42(M.9号)

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即購入大歓迎！⚠️最近…単品での値下げ交渉コメントが多く、大変迷惑しております！(●˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾⚠️プロフにも記載しておりますが、単品での値下げには一切お答えできません。複数ご購入していただける方のみ、全商品を対象に僅かではございますが、値引きさせていただきます。プロフをご参照下さいませ。時間が経過した出品商品は、定期的に値下げしていきますので、いいね！をしてくださると嬉しいです！⚠️必ず！平置き採寸をご確認下さいませ。【ブランド名商品名】【HACHE/アッシュ】ノースリーブカットソー【カラー】ブラック(黒)【サイズ】イタリアサイズ42(日本サイズM.9号相当)【平置き採寸】肩幅33身幅40着丈45【素材】LANAVERGINE(サマーウール)100%【商品説明】一度しか着用しておりませんので、とても綺麗な状態です！イタリア製です。光沢感があるストライプラインが入っております。フロント両肩から胸上辺りにかけてはブラックシフォン素材となり涼し気です。ウエストラインがとても綺麗なカットソーです。私共と娘で3回検品致しましたが、汚れ.キズ等全くなく自信をもって出品できるカットソーですので、大変オススメです。他にも多数出品しておりますので、是非！ご覧になって下さいませ。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···ストライプ季節感···夏