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MARNI ピンクベージュ長財布
商品番号 J30710023083
商品名

MARNI ピンクベージュ長財布
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 6,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルニラウンドジップカラーBlush(ピンクベージュ)写真2の色に近いです。サイズ　19.510.52.5cm付属品　ダストバッグ2019年ロンドンマルニで購入＊目立った傷や汚れなしですがとても綺麗です。＊商品の状態は3.4ヶ月使用しましたが綺麗な状態です。小銭は分けて使用の為綺麗です。＊新品未使用品ではないのでその点はご理解ください。MadeinItalyスムーズで滑らかなレザー箱無し※中古品の為神経質な方ご購入お控え下さい。#HIKE#CLANE#PARIGOT#ENFOLD#マークジェイコブス#マークバイジェイコブス#ステラマッカートニー#グッチ#メゾンキツネ#mm6#ルイヴィトン#プラダ#メゾンマルジェラ
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読者ブロガーLEE100人隊 | LEE

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