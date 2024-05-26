MARNI ピンクベージュ長財布

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商品詳細
マルニラウンドジップカラーBlush(ピンクベージュ)写真2の色に近いです。サイズ 19.510.52.5cm付属品 ダストバッグ2019年ロンドンマルニで購入＊目立った傷や汚れなしですがとても綺麗です。＊商品の状態は3.4ヶ月使用しましたが綺麗な状態です。小銭は分けて使用の為綺麗です。＊新品未使用品ではないのでその点はご理解ください。MadeinItalyスムーズで滑らかなレザー箱無し※中古品の為神経質な方ご購入お控え下さい。#HIKE#CLANE#PARIGOT#ENFOLD#マークジェイコブス#マークバイジェイコブス#ステラマッカートニー#グッチ#メゾンキツネ#mm6#ルイヴィトン#プラダ#メゾンマルジェラ
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