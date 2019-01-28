［835］美品　＊FRULA　フルラ＊　レザー　ショルダーバック　２Way

✨全国送料無料✨✨品質保証✨✨正規品保証✨【状態ランク】■ 状態：☆4☆5…新品・未使用☆4…美品☆3…一般的な中古品（良品）☆2…一般的な中古品☆1…一般的な中古品(ダメージ有）☆0…不良・ジャンク品【状態説明】女性に人気のブランド、フルラです。ショルダー紐付きの為、荷物が多い日も快適に使えます。ブランドロゴに若干色剥げがございますがそれ以外は外装内装共にほぼ未使用と言って言い程とても状態の良いお品物です。詳細は画像にてご確認ください。【商品詳細】■ 縦：約25cm■ 横：約28cm■ 幅：約13cm■ ハンドル：約30cm■ショルダー紐：最大約102㎝（長さ調整可能）ポーチ■ 縦：12.5cm■ 横：21cm■ 開閉式：巾着■ ポケット：なし■ オープンポケット：2ヶ所■ 色：ダークブラウン■ 付属品：画像のもので全てです（撮影用のスタンド等は除く）。✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ その他、注意事項 ✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿■ 鑑定済の中古ブランド市場にて購入しているため完全正規品です。■ 万が一、正規品でない場合や明らかに違う商品の場合には返品・辺金対応をさせて頂きますので評価前にご連絡ください。■ 中古品にご理解のない方の購入はお控え下さい。画像に映り込まない細かいキズや押し跡等がある場合がございます。■ 自宅で保管しています。写真撮影時から長期保管されているものもあり、多少の型崩れ・押し跡・匂い移りが発生しているものがございます。■ ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さいませ。日中は仕事をしておりますので返信が遅くなる場合があります.■ 発送は主に宅配便・メルカリ便を利用しています。■ 気持ちの良いお取引ができるように努めますのでよろしくお願いいたします。✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿MK835



注目ブランドのギフト レザー フルラ 【FURLA】美品 × ショルダー ...



2022年ファッション福袋 ✨美品✨ フルラ Furla レザー 2wayショルダー ...



極美品 フルラ 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ レザー ブラック-



Furla - 極美品 フルラ ショルダーバッグ 2way ジョーヴェ ブラックの ...



Furla - 【美品】FURLA フルラ パイパー ハンドバッグ ショルダー ...



極美品✨FURLA フルラ 2way ショルダーバッグ ブルーグレー ハンド-



極美品 フルラ レザー ショルダーバッグ チェーン ロゴ金具 チャーム ...



限定価格セール！ 2WAY シリ レザー 極美品✨️FURLA ショルダーバッグ ...



Furla - ◇正規品美品FURLA フルラ レザー2WAY ショルダー /斜めがけ ...



上質で快適 人気沸騰ブラドン 【FURLA】ハンド ☆美品☆FURLA☆フルラ ...



美品】FURLA 2wayクロコ型押しレザー ショルダーバッグ ハンドバッグ ...



A4可 美品 FURLA レザー メトロポリス 2WAY ショルダーバッグ 黒-



新品本物】 ショルダーバッグ 2way ムゲット 未使用・レア】FURLA レア ...



希少 美品 FURLA フルラ 2wayショルダーバッグ ハンドバッグ レザー 当 ...



着後レビューで 送料無料】 レザー ショルダーバッグ チェーン フルラ ...