ビンテージ USA製 エアジョーダン Tシャツ レディース 赤 xpv

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アイテムをご覧いただき、ありがとうございます。以下、詳細となります。【商品情報】・ブランド:NIKE(1990'sヴィンテージ)・商品名:銀タグマイケルジョーダンTシャツ・カラー:黒・サイズ:レディースM相当・実寸:cm肩幅39身幅44着丈54袖丈14・素材:コットン100%アメリカ買い付けのビンテージショップにて購入しました。・状態:(使用頻度など)若干の使用感、全体に色抜けはありますが、致命的な汚れや破れはなく、まだまだご愛用いただけます。雰囲気があり、ラルフローレンやRRL、リアルマッコイズやウェアハウスがお好きな方にはたまらないかと。