MOSCHINO / モスキーノ Tシャツ レディース

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MOSCHINO/モスキーノTシャツレディース一度着用しました。サイズ36身幅40着丈60購入価格¥28,600(税込)MATERIAL素材＜本体＞綿93％ポリウレタン7％＜リブ部分＞綿98％ポリウレタン2％