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激レア 長財布 ショッキングピンク 正規品
商品番号 P97121039811
商品名

激レア 長財布 ショッキングピンク 正規品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,581 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布素材···エナメル高島屋ヴィトン購入かなり古いです、写真にて状態確認して下さい！！かなり激レアなカラーです。
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