Think Bee リッピ　2ウェイショルダーバック　♡超お得♡

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪ゴブラ織の中の中でも珍しい幾何学模様の生地に刺繍とビーズ刺繍が施してあります。内側はハート型のプリント生地を使用して可愛いです。牛革のショルダーストラップと太めのチェーンハンドルはどちらも取り外し可能です。定価¥16500超お得♡新品未使用 縦15.5×横28×マチ10cmショルダーストラップ 114cmチェーンストラップ 50cm⭐︎自宅保管です。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。⭐︎専用になっているもの以外は、先に購入された方を優先させて頂きます。#ショルダーバッグ#刺繍#新品#幾何学模様
http://narcologia.ru/goods/preference319838.html
http://narcologia.ru/goods/composite260054.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit594086.html
11月末入荷予定]リッピ 2ウェイショルダーバッグ / Think Bee! 『公式 ...
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ベリーニ 2ウェイショルダーバッグ Think Bee! 公式 | Think Bee ...
リッピ バッグ / Think Bee! 『公式』 | Think Bee! シンクビー！公式 ...
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[11月末入荷予定]リッピ 2ウェイショルダーバッグ / Think Bee! 『公式』
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