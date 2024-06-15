Think Bee リッピ　2ウェイショルダーバック　♡超お得♡

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ご覧いただきありがとうございます♪ゴブラ織の中の中でも珍しい幾何学模様の生地に刺繍とビーズ刺繍が施してあります。内側はハート型のプリント生地を使用して可愛いです。牛革のショルダーストラップと太めのチェーンハンドルはどちらも取り外し可能です。定価¥16500超お得♡新品未使用 縦15.5×横28×マチ10cmショルダーストラップ 114cmチェーンストラップ 50cm⭐︎自宅保管です。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。⭐︎専用になっているもの以外は、先に購入された方を優先させて頂きます。#ショルダーバッグ#刺繍#新品#幾何学模様