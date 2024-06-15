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Think Bee リッピ　2ウェイショルダーバック　♡超お得♡
商品番号 A43172098783
商品名

Think Bee リッピ　2ウェイショルダーバック　♡超お得♡
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪ゴブラ織の中の中でも珍しい幾何学模様の生地に刺繍とビーズ刺繍が施してあります。内側はハート型のプリント生地を使用して可愛いです。牛革のショルダーストラップと太めのチェーンハンドルはどちらも取り外し可能です。定価¥16500超お得♡新品未使用　縦15.5×横28×マチ10cmショルダーストラップ　114cmチェーンストラップ　　50cm⭐︎自宅保管です。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。⭐︎専用になっているもの以外は、先に購入された方を優先させて頂きます。#ショルダーバッグ#刺繍#新品#幾何学模様
http://narcologia.ru/goods/preference319838.html
http://narcologia.ru/goods/composite260054.html
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