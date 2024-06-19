東郷青児、エルゴレアの少女Ｃ、希少画集より、新品額装・額装付

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。東郷青児希少画集の一枚を、新品額にて額装加工いたしました。年代物の画集ですが、絵画部分の状態は綺麗です。ＴＳＧ高級木製額付。額のサイズは約４２ｃｍ×約３８ｃｍです。新品額、縁枠色は黒、マット付、ガラス付。マットのサイズを作品に合わせますので、発送に一週間ほどお時間をいただきます。iaf専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。