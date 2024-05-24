TOMMASO CANDRIA トマソカンダリア 籐ハンドバッグ

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◇即購入OK！◇購入・コメント前にプロフ必読お願いします！他にも多数出品しております(^^)まとめ割りも出来ますの一覧からご覧ください★#satonachi↓商品説明↓#トーマソカンダリア籐は軽く、柔らかく加工しやすい特徴を持ちますが、それに相反するような「強さ」という一面も持ち合わせています。型くずれしにくいので、日々持ち歩き衝撃を受けやすいバッグにしても安心の素材という訳です。そんな籐をメインに使用したハンドバッグは、持つだけで装いを一変させてくれるようなそんな存在感があります。デニムにTシャツというラフなコーディネートに合わせるとバッグが引き立ちますし、綺麗めなブラウスとヒールに合わせると全体的に上品でまとまった印象になります。バンブーのハンドルを持ってハンドバッグとして、付属のショルダーストラップで肩掛けや斜め掛けも出来ます。◇カゴバッグの内側は布生地張りです。◇内ポケット付◇マグネット式SIZE：縦22㎝：横30㎝：マチ10㎝：ハンドル30㎝COLOR：ベージュ【状態】多少の使用感がありますが特に目立つダメージや汚れはありません。古着、中古品などの風合いにご理解いただける方のみご購入ください。 NS230808-3109