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再値下げ。ANNA SUI 2wayトートバッグ　マスコット付き。
商品番号 X11517078005
商品名

再値下げ。ANNA SUI 2wayトートバッグ　マスコット付き。
ブランド名 アナスイ
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···パープルトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)未使用に近い物をお譲りいただき、昨年の秋〜冬頃に通勤用として使用しておりました。後は今月に入って数回使用しました。バッグのみで、マスコットは保管しておりました。
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