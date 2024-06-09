再値下げ。ANNA SUI 2wayトートバッグ　マスコット付き。

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商品詳細
カラー···パープルトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)未使用に近い物をお譲りいただき、昨年の秋〜冬頃に通勤用として使用しておりました。後は今月に入って数回使用しました。バッグのみで、マスコットは保管しておりました。
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