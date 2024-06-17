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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪白馬の風景、日本の原風景を偲ばせる絵画です。倉庫でずっと眠っているのも可哀想なのでご興味ある方に。大きさは37.5cmx45.5cmほどです。額はなくキャンバスそのままです。作家 佐伯画題 風景中古品、自宅保管へのご理解のある方のご購入をお願いいたします。日本が Japanesejapanpicture
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