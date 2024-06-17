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風景画　佐伯　白馬
商品番号 S31844863961
商品名

風景画　佐伯　白馬
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪白馬の風景、日本の原風景を偲ばせる絵画です。倉庫でずっと眠っているのも可哀想なのでご興味ある方に。大きさは37.5cmx45.5cmほどです。額はなくキャンバスそのままです。作家　佐伯画題　風景中古品、自宅保管へのご理解のある方のご購入をお願いいたします。日本が　Japanesejapanpicture
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