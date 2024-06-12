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装飾···その他装飾···パール南洋真珠の白金2色の連になります。珠サイズは13ミリ×16ミリのグラデーションになります。真珠由来の小傷は非常に少なく、程良いボリューム感ある連装になっております。テリもあり、上品な仕上がりです。全長約44.5センチです。