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ペンドルトン×稲葉真理恵　コラボ2WAYバッグ
商品番号 K80076445636
商品名

ペンドルトン×稲葉真理恵　コラボ2WAYバッグ
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 4,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらでお譲り頂き、前出品者様は1回、当方は2回程使用しました。ブラックは即完売した人気カラーになります。綺麗な状態ですが、新品ではない為気になる方は購入をお控えください。荷物が多い私には少々小さかった為、綺麗なうちにお譲りします人気商品になりますので、こちらのお値段でご納得頂ける方に☺︎素材···ナイロン■商品説明大人気コラボアイテム「PENDLETON」×「MARIEINABA」よりSpick\u0026Spanでしか手に入らないスモールサイズが新登場！こだわり抜いたご好評モデルの魅力をいっぱい詰め込んで、デイリーにも嬉しいコロンと可愛いスモールサイズに別注オーダー。スムーズな取り出しが嬉しいアウトポケット、PENDLETONらしいネイティブ感のある着脱ポーチ、内側は汚れても拭き取れるPUコーティング加工はそのままに。腕に通しやすいよう持ち手の長さをやや長めに変更し、取り外し可能なショルダーストラップを付けて、クロスボディーできるバッグに仕上げました。ミニマルながらも開口部が広く、しっかりとマチもあるので500mlのペットボトルやマイボトルもしっかり収納が可能です。使い勝手がよく納得の収納力。デザインも実用性も叶えひとつは持っておきたいアイテムです。※素材について本体生地は撥水性のあるポリエステルリップストップ生地。格子状に太い繊維を織り込むことで、破れたりほつれたりといった劣化も起きにくく、切れ目や破れができても、そこから裂け目が広がっていく範囲を最小限に留めます。裏面に関してはPUコーティングを施し、防水性をさらに高めています。
http://narcologia.ru/goods/Taipei726171.html
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