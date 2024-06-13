昭和レトロ レザーバッグ

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商品詳細
素材...牛革(本革)カラー...ブラウンブランドは不明ですアンティークなバッグですが本革でしっかりとした作りで、ハンドメイドのような感じがします。#レトロ
http://narcologia.ru/goods/appendectomy689053.html
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