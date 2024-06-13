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昭和レトロ レザーバッグ
商品番号 D89489967747
商品名

昭和レトロ レザーバッグ
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...牛革(本革)カラー...ブラウンブランドは不明ですアンティークなバッグですが本革でしっかりとした作りで、ハンドメイドのような感じがします。#レトロ
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