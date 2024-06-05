紺色 スクールコートᒪサイズ

紺色のスクールコートᒪサイズ制服注文時に購入したのですが、ほとんど着用していません。フロントのボタンは飾りボタンで、スナップボタンで着脱するようになっています。身頃はポリエステルの中綿入りなので暖かそうです。(3枚目)首元も防寒仕様になっています。(7枚目)特にダメージは見当たりませんが、内側に記名しているため(3枚目右下)塗りつぶすが取り外して発送予定です。ご理解の上、ご購入お願いいたします。着丈→約70cm身幅→約50cm



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