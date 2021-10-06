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状態良【グッチ本物】トートバッグ/クロコダイル本革/レザー/ピンクブラウン
商品番号 U88704031250
商品名

状態良【グッチ本物】トートバッグ/クロコダイル本革/レザー/ピンクブラウン
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 41,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名★・・・トートバッグ★付属品★・・・保存袋★　色　★・・・ピンクブラウン★サイズ★・・・（約）W47×H37×D7cm/ハンドル高さ20cm★　説明　★・・・グッチ本物/トートバッグ/クロコダイル本革/レザー/ピンクブラウン天然素材のため生態キズがある場合がございます。スレや小傷、薄汚れなどはありますが、使用に差し支えるようなダメージはありません。全体的に状態の良い中古品です。※当方の出品物は正規店又は自主流通協会に加盟している店舗での購入品になります。管理番号【P455M
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate825548.html
http://narcologia.ru/goods/choice616285.html
http://narcologia.ru/goods/capitation789008.html

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