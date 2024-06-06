【希少品】美品 FenderJAPAN ストラトキャスター ST62-22/MH

フェンダージャパンエレキギターストラトキャスターST62-22/MHカラー:レッド2016年に購入し、ほとんど使うことはなく飾っておりました。使用にあたって特に不具合はなく、外観状態もスレのある箇所や金属部分の曇り等はございますが、塗装剥がれや凹みなど目立つダメージはないかと思います。全体的に見て程度良好かと思います。ケース、説明書、保証書付きです。写真にあるものが全てとなります。保証書には2016年購入の日付がございます。2013年製造の物になります。発送は付属のケースに入れエアキャップで巻き、段ボールで覆うなど厳重に梱包致します。付属品はケースのポケットに入れておきます。(ケース外側のポケットのファスナーが壊れております。ご了承ください。)どうぞよろしくお願いいたします。ST62を基本に22フレット、マッチングへッド仕様を採用。FENDERJAPANのムスタングでも人気のカラーリングを、ストラトキャスターに施しました。高い出力とモダンなテイストを併せもつ日本製P.Uを搭載しているので幅広いジャンルに対応します。キャンディアップル・レッドとブラックカバーのコンビネーションからなるその愛らしいルックスは、女性からも好まれそうな一本です。BODY：BASSWOODNECK：MAPLEGRIPSHAPE：OVALTYPESCALE：324mmFRETBOARD：ROSEWOODFRET：22FVINTAGERADIUS：184RNUTWIDTH：42mmPICKUPS：ST-SINGLE(JAPAN)×3CONTROLS：1VOL，2TONESWITCH：5WAYSWBRIDGE：DIECASTBLOCKS5DVINTAGETUNER：MHG-SD91NIPICKGUARD：白3POTHER：PUカバー、ノブ、アームキャップはBLK



エレキギター】FenderJapanよりあの人気カラーを採用したストラトST62 ...



2023年最新】Fender ST62の人気アイテム - メルカリ



フェンダージャパン ストラトキャスター st-62 22 mh | stalinobebes.com



フェンダー ストラトキャスター ST65B-TX ハードケース付き | Shop at ...



フェンダー ストラトキャスター ST65B-TX ハードケース付き | Shop at ...



Fender - フェンダージャパン ST62-TX OLB ストラトキャスターの通販 ...



Fender Japan st62の値段と価格推移は？｜23件の売買データからFender ...



Fender Japan ST62 ALLBK 税込販売価格 ￥56,800- 中古品 Fender Japan ...



Fender - フェンダージャパン ST62-TX OLB ストラトキャスターの通販 ...



ST-62の値段と価格推移は？｜23件の売買データからST-62の価値がわかる ...



フェンダージャパン ST62-TX MH BMT ストラトキャスター Fender Japan ...



Fender - フェンダージャパン ST62-TX OLB ストラトキャスターの通販 ...



エレキギター】FenderJapanよりオールブラッ ク・ストラトキャスターが ...



Fender Japan ST-62 ASH/MH TRP 税込販売価格 ￥75,600- 中古品 Fender ...



2023年最新】Fender Japan ST62の人気アイテム - メルカリ