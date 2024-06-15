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【美品】COACHトートバッグ マディソン オプアート サッチェル 2WAY
商品番号 P70676828581
商品名

【美品】COACHトートバッグ マディソン オプアート サッチェル 2WAY
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,257 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品概要】■ブランド：COACH/コーチ■サイズ：横幅(W)41cm（底）×高さ(H)29cm×奥行き(D)9.5cm　持ち手：約44cm■重さ：約980ｇ■カラー：金/ゴールド■素材：サテン、キャンバス、レザー■ライン：オプアート■付属品：本体、ショルダーベルト■シリアル：G1173-18649■規格：[メイン]ファスナー開閉式[内側]ファスナーポケット×1、ポケット×2、ペンポケット×1【商品状態】使用感の少ない綺麗な中古品となります。詳細は、画像にてご確認ください。【購入場所】鑑定済み正規品取扱店にて購入致しました。購入店にて真贋鑑定・検品済となります。#COACH#コーチ#トートバッグ#アウトレット#マディソン#オプアート#サッチェル#2WAY#斜めがけ#ショルダー
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