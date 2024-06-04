アッシュペーフランス　K18ピアス

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カラー···ゴールドK18イエローゴールド数回使用柔らかいのですこし歪みありますが着用するとわからない程度です少しでも気になる方はおすすめしません写真がわかりづらいですがキャッチのないタイプです小ぶりで華奢なデザインなので毎日飽きずにつけれますbox付きです1.5cm気になることあればお気軽にコメントください返金や返品不可ですので不安な点が少しでもあれば言ってくださいあくまでも自宅管理なのでusedご理解頂ける方のみご購入くださいまとめ割ぜひご利用下さい