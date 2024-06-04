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アッシュペーフランス　K18ピアス
商品番号 D74825093227
商品名

アッシュペーフランス　K18ピアス
ブランド名 アッシュペーフランス
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ゴールドK18イエローゴールド数回使用柔らかいのですこし歪みありますが着用するとわからない程度です少しでも気になる方はおすすめしません写真がわかりづらいですがキャッチのないタイプです小ぶりで華奢なデザインなので毎日飽きずにつけれますbox付きです1.5cm気になることあればお気軽にコメントください返金や返品不可ですので不安な点が少しでもあれば言ってくださいあくまでも自宅管理なのでusedご理解頂ける方のみご購入くださいまとめ割ぜひご利用下さい
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