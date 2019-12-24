【極美品】 COACH ショルダーバッグ ゴールド パッチワーク シグネチャー

⭕⭕⭕コメントで必ず500円off⭕⭕⭕その他詳しいお得情報✨はプロフ欄に載せてますので良かったら覗いて見て下さい♥♥♥【商品一覧】#あぱれるshopsAOI【バッグ】#あぱれるshopsAOIバッグ ▼▼▼商品紹介▼▼▼【ブランド】 COACH コーチ42683▶商品の特徴シグネチャー パッチワーク ショルダーバッグ▶カラー 金 ゴールド(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承ください。)▶実寸 (平置き寸法) タテ 22cm ヨコ19.5cm ショルダー長さ 77cm~123cm(調整可能)※多少の誤差はご了承ください。▶商品の状態●目立った傷や汚れもなく使用に問題ありません。●状態については主観になります。 ↓↓↓ 【写真】での確認をお願い致します。●不明点、不安なことがございましたらお気軽にご 連絡ください(^o^)※完璧を求める神経質な方はご遠慮ください。※あくまで【中古】だと言うことをご理解ください。▶購入元ブランドリユース店 大手リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店（AACD）真贋鑑定済商品となりますので、ご安心ください。管理番号05182/908/037



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