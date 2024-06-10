天然クロムスフェーン 天然アレキサンドライト 天然ダイヤモンド 鑑別書付き

天然クロムスフェーン天然アレキサンドライト天然ダイヤモンド新品未使用品です。こちらは珍しいクロムスフェーンです。クロムを多く含み深みのあるグリーンに輝くクロムスフェーンはジュエリー好きの間でも特に珍しいといわれている人気のレアストーンです。通常のスフェーンより緑が強い色合いのため、明るい黄緑色のスフェーンに比べてファイアは控えめですが多色性を持っています。宝石のなかでもあまり見られないお色味ではないかと思います。こちらも鮮やかなグリーンカラーに花火のような赤いファイアが現れるそれは美しいお石です。クロムスフェーンを取り囲むようにアレキサンドライト、その周りをダイヤモンドセットされていて、カラーチェンジも楽しめるネックレスになっております。大きさ全長18㎜（バチカンを含む）モチーフ部分11㎜×10㎜ネックレスの長さ45㎝長さを調整できるアジャスター付き素材プラチナ刻印Pt9000.310.170.14付属品鑑別書



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