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天然クロムスフェーン 天然アレキサンドライト 天然ダイヤモンド 鑑別書付き
商品番号 B75651319677
商品名

天然クロムスフェーン 天然アレキサンドライト 天然ダイヤモンド 鑑別書付き
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 38,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然クロムスフェーン天然アレキサンドライト天然ダイヤモンド新品未使用品です。こちらは珍しいクロムスフェーンです。クロムを多く含み深みのあるグリーンに輝くクロムスフェーンはジュエリー好きの間でも特に珍しいといわれている人気のレアストーンです。通常のスフェーンより緑が強い色合いのため、明るい黄緑色のスフェーンに比べてファイアは控えめですが多色性を持っています。宝石のなかでもあまり見られないお色味ではないかと思います。こちらも鮮やかなグリーンカラーに花火のような赤いファイアが現れるそれは美しいお石です。クロムスフェーンを取り囲むようにアレキサンドライト、その周りをダイヤモンドセットされていて、カラーチェンジも楽しめるネックレスになっております。大きさ全長18㎜（バチカンを含む）モチーフ部分11㎜×10㎜ネックレスの長さ45㎝長さを調整できるアジャスター付き素材プラチナ刻印Pt9000.310.170.14付属品鑑別書
http://narcologia.ru/goods/preference638938.html
http://narcologia.ru/goods/procurement54333.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle910625.html

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