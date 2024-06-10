COACH ✳️ 新品 二つ折り財布　コンパクト　チョーク

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商品詳細
⭐️フォロー割実施しております⭐️⭐️ご購入の前にプロフィールをお読みください⭐️他にもcoach商品を出品しています♪❣️こちらからどうぞ❣️ ↓↓↓ #shino_coach#shino_shopはこちらからどうぞ！☘️コンパクトで収納しやすい上品な二つ折り財布です。柔らかなレザーにロゴ金具がオシャレ！ホックボタン開閉でカードポケットやパスケースにアクセスできます。背面の小銭入れはCOACHのCロゴチャームが付いたラウンドファスナータイプです☘️♦️ブランド COACH/コーチ二つ折り財布コンパクトチョーク♦️型番:C2862♦️カラー:チョーク♦️サイズ:約横10.5cm×縦9.5cm×厚み3cm重量:約100g♦️素材:レザー♦️仕様開閉種別:スナップ内部様式:ファスナー式小銭入れ×1札入れ×1オープンポケット×2カードポケット×3パスケース×1♦️付属品ケアカード♦️購入場所アメリカCOACHアウトレット並行輸入品です。⚠️並行輸入品についてはプロフィールをご覧ください⚠️♦️状態新品・未使用#折り財布はこちらから！✨✨新しいお財布を持ってお出掛けしませんか！大切な方へのプレゼントに如何でしょう✨✨
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