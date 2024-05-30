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ジャングルラブ　ツイリー
商品番号 E40652643633
商品名

ジャングルラブ　ツイリー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付き2020年に大人気で入手困難だったジャングルラブツイリーです。ハート×動物が可愛いです。ハートのツイリーボックス付きボックスに入れて保管していたので畳ジワが若干ございます。
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