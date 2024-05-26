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新品未使用　レスポートサック　セキネショウゴ　ハワイ　ショルダーバッグ
商品番号 Y48959677636
商品名

新品未使用　レスポートサック　セキネショウゴ　ハワイ　ショルダーバッグ
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用⭐︎ショウゴセキネ×レスポートサック　ハワイShogoSekine×LeSportsacイラストレーター関根正悟限定コラボのショルダーバッグです。バッグは両面ともにファスナーがついています。内側にもポケットあり。タグ付きの新品未使用品ですが、あくまでも自宅保管品としてご理解ください。家庭内ペット喫煙者いません。ショルダー　タテ20×ヨコ30　マチ14ポーチ　タテ15×ヨコ19素人採寸のため参考程度でお願いします。#レスポ#レスポートサック#ショルダーバッグ#セキネショウゴ
http://narcologia.ru/goods/recommended959490.html
http://narcologia.ru/goods/displease469131.html
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