新品未使用　レスポートサック　セキネショウゴ　ハワイ　ショルダーバッグ

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商品詳細
新品未使用⭐︎ショウゴセキネ×レスポートサック ハワイShogoSekine×LeSportsacイラストレーター関根正悟限定コラボのショルダーバッグです。バッグは両面ともにファスナーがついています。内側にもポケットあり。タグ付きの新品未使用品ですが、あくまでも自宅保管品としてご理解ください。家庭内ペット喫煙者いません。ショルダー タテ20×ヨコ30 マチ14ポーチ タテ15×ヨコ19素人採寸のため参考程度でお願いします。#レスポ#レスポートサック#ショルダーバッグ#セキネショウゴ
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