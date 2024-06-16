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CITYSHOP METALLIC GATHERING パンツ　38 未使用
商品番号 S85489859157
商品名

CITYSHOP METALLIC GATHERING パンツ　38 未使用
ブランド名 シティショップ
特別価格 税込 6,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CITYSHOPMETALLICGATHERINGパンツ38未使用38ウエスト68-78ヒップ98股上28股下75ももまわり70裾幅28.5パンツ丈102ポリエステル100%【2023SS】CITYSHOPMETALLICGATHERINGPANTS/メタリックギャザリングパンツギャザー加工の入ったカットソー生地に箔プリントをして作成したCITYSHOPオリジナル生地を使用してお作りした、イージーパンツです。ウエストは平ゴムとスピンドルが通っていて幅広い方に着用頂けるようになっています。素材にニュアンスのあるところがCITYSHOPらしいパンツです。ふんわりと羽織ったシャツや、緩いシルエットのトップスに合わせやすく、抜け感がありつつもコーディネートの幅が広いアイテムです。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通カラー···シルバー丈···フルレングス季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/choice143885.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring549796.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial140116.html
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