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マキタバッテリー4個と充電器
商品番号 W27190649429
商品名

マキタバッテリー4個と充電器
ブランド名 マキタ
特別価格 税込 19,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

電池種類···リチウムイオンバッテリーBL1860B✖️4個充電器DC18RF✖️1個マックパックタイプ1に入れて発送します本州のみの発送になります
http://narcologia.ru/goods/perforce418865.html
http://narcologia.ru/goods/stage5197.html
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