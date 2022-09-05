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- 【箱付き】ケノン 脱毛器 ver.8.5 眉毛用器具付
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商品詳細
ケノンの脱毛器です。Ver.8.5でかなりの回数照射可能となっています。★レベル10残照射回数：約49万回★レベル1残照射回数：約295万回※詳細は画像をご覧ください。クリニックでの脱毛を開始し、使用しなくなりました。そこまで回数を使わなかったため、状態は良いです。カートリッジの縁部分に若干の焼付きがありますが、中古商品のためご理解ある方のご購入でよろしくお願いします。留意）サングラス、保冷剤は同梱されておりません。ご了承ください。
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