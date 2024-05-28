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YA-MAN 美顔器 RF(ラジオ波)ボーテ フォトPLUS EX シャンパン…
商品番号 O13396648017
商品名

YA-MAN 美顔器 RF(ラジオ波)ボーテ フォトPLUS EX シャンパン…
ブランド名 ヤーマン
特別価格 税込 10,878 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YA-MAN美顔器RF(ラジオ波)ボーテフォトPLUSEXシャンパンゴールドHRF-20N定価:49,500円本体充電器取扱説明書中箱外箱　　　　全て付いています。本体は数回使用しました。汚れはありませんが中古品であることをご理解のある方のみご購入をお願いします。#ヤーマン　#美顔器　#フォトプラス　#EMS#レディース　#エステ　タイプ···美顔器部位···顔電源方式···充電式重量···～500g未満
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