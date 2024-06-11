Anker 535 ポータブル電源 使用回数少 動作確認済み

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アンカーのポータブル電源Anker535です。詳しいスペックは、ホームページをご覧の上お調べ下さい。値下げ交渉ご遠慮下さい。使用は1-2回です、保管時のバッテリー容量は約40％前後で保管しておりました。状態は写真を見てご判断下さい。発送は元箱が無いので段ボール、プチプチなどで包んで発送致します。タイプ···ポータブル電源