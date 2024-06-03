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ZOJIRUSHI NP-GH05 象印　IH炊飯器　炊飯ジャー
商品番号 A46493235982
商品名

ZOJIRUSHI NP-GH05 象印　IH炊飯器　炊飯ジャー
ブランド名 象印
特別価格 税込 2,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOJIRUSHIIH炊飯器です。2018年に購入し買ったはいいものの2ヶ月に1度程しか米を炊かなかった為、内釜の状態はいいと思います。内釜に米がくっついたりもしません。届いたら一度拭き掃除してから使っていただく事を推奨致します。#象印マホービン#ZOJIRUSHI炊飯量···～3.5合未満タイプ···IH炊飯器
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