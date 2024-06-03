HUION 液タブ Kamvas13

付属品のコード、ペン、ペン先、手袋は入っておりますが、説明書は入っておりません。付属のコードを繋いでいただければすぐに使える状態です。●状態写真4枚目、5枚目の液晶に少し傷がありますが、使用上問題はございません。ほぼほぼ使っていなかったので、ペンで描いた傷なども特にありません。色はパープルです。ご相談していただければ値下げや、早めに発送できる可能性もございます。



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