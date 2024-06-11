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商品詳細
OKDリアサスペンション 280mm(穴中心から)スーパーカブに使用していました。チェーン側のサスペンションが削れてしまったため出品しました。走行中チェーンが外れてしまったため傷がついてしまいました。画像のものが全てです。ナット カラーは付属しません。 4枚目カブにつけていた時の車高になります。
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