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OKDリアサスペンション 280mm
商品番号 E92922702463
商品名

OKDリアサスペンション 280mm
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OKDリアサスペンション　280mm(穴中心から)スーパーカブに使用していました。チェーン側のサスペンションが削れてしまったため出品しました。走行中チェーンが外れてしまったため傷がついてしまいました。画像のものが全てです。ナット　カラーは付属しません。　4枚目カブにつけていた時の車高になります。
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