AE92 ショートボトム

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商品詳細
AE92のショートボトムフロントのショックアブソーバーの下側に入れるスペーサーです。AE86に流用しようとして購入しましたが断念して残ってた気がします。高さ28mm幅34mm用品の種類···車高調整
http://narcologia.ru/goods/interconnect646670.html
http://narcologia.ru/goods/browse444291.html
http://narcologia.ru/goods/mythic99435.html
AE92 AE101 TRD TOKICO フロント ショート ショックアブソーバー ...
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