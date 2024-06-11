H24 日産 モコ92000km

ご覧頂き有り難うございます。H24年 日産 モコAT 92000㎞の出品でございます。 セールスポイント・バックカメラ内装は経年使用による擦れ、やれがあります外装に関しては左クオーターパネル、右フロントフェンダーにタッチアップペイントの跡があります。前回車検はR3年４月で切れており、只今一時抹消済みです。お引き取りの際は車載車、陸送にてお願い致します。 仮ナンバーでの引き取りの希望の場合は落札後、入金確認後必要書類送付いたします。・車の状態は写真にて判断お願い致します。 当方では気づかない傷等があると思います。又購入後、入金後はいかなる場合でもクレーム等の対応は受付できかねます。トラブルを避けるため現車確認をお願い致します。・2週間以内に名義変更お願い致します。・現状販売3Nです。 年代物なのでご理解頂ける方のみ入札お願い致します。・購入意思の強いと判断した方のみ対応致します。いたずら、購入意思の無いと判断した方とは質問への回答、取引はいたしません。朝から日中は仕事のため、返信は夜、日をまたぐ場合がありますので、ご了承お願い致します。



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