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商品詳細
半年ほど前にヤフオクにてバイザーモニターとセットで購入いたしましたがヘッドレストはつける予定は無かったので使用しませんでした。保管してたのでは勿体無いと思い出品する事にしました。保管してた際の小傷などはありますが気にならない程度です。レザーの黒です。
http://narcologia.ru/goods/stepchild395252.html
http://narcologia.ru/goods/revamp838822.html
http://narcologia.ru/goods/passionate82213.html
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