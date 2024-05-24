日産 セレナ ライダーブラックラインSハイブリッド

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商品詳細
メーカー：日産車名：セレナグレード-:ライダーブラックラインSハイブリッド型式-DAA-HC26年式:平成24年走行距離:-135800km排気量：2000cc色：黒車検:無しミッション-AT両側PスライドドアHDDナビ/DVD/CD/ETCテレビ/バックカメラ純正HID+オートライトスマートキー/スペアキープリップダウンモニターキーレスエントリー16インチアルミに夏タイヤ8人乗りです。⬛リサイクル税込みの値段になります。⬛★2年車検付き可能です。車検代別途料金になります。⬛現車確認OK⬛宮城県/山形県/福島県/岩手県まで陸送可能です。陸送代別途料金になります。よろしくお願いします。
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